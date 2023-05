Bewohner mussten Mehrparteienhaus räumen

Ganz so groß war der Hunger dann offenbar doch nicht: Als der Bewohner eines Mehrparteienhauses in Götzis am Sonntag gegen 15 Uhr eine Mahlzeit zubereitete, schlief er nämlich ein. Beim Erwachen dürfte der Schlafmütze der Schreck in die Glieder gefahren sein, denn die Küche stand in Brand. Starker Rauch zog durch das gesamte Gebäude.