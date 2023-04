Gaumengenuss beim Slow Food-Festival in Hirt

Slow Food heißt übersetzt langsam Essen. „Die ganze Welt kommt wieder zum regionalen Essen zurück, Slow Food gibt es mittlerweile in 160 Ländern der Welt. Kärnten ist ein Vorzeigeland. Slow Food heißt Vielfalt. Wir haben eine große Auswahl. 58 Betriebe sind bei unserem Frühlingsfest dabei“, sagt Obfrau Ingrid Bachler. Speckkaiser Stefan Seiser betreibt ein gefragtes Gasthaus, Franz Schebath bietet schmackhafte Kärntner Kürbiskerne an. „Wir stellen das Kürbiskernöl in der Steiermark her, aber wachsen tun die Kürbisse in Kärnten“, lacht er.