Kogler fordert erneut Steuer für „Millionenerben“

Der Vizekanzler erinnerte an die immer angespanntere Personalsituation in vielen Bereichen, in denen viel für den gesellschaftlichen Zusammenhalt geleistet werde. Kogler kündigte an, mit Betroffenen sowie Menschen aus der Wissenschaft und Politik darüber reden zu wollen, wie sich eine solche Steuer am sinnvollsten gestalten lasse.