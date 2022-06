Brunner: keine Diskussion über Erbschaftssteuer!

„Mineralölsteuer-Senkung hat in Deutschland nicht gewirkt“

Die Senkung der Mineralölsteuer sei aufgrund von EU-Regeln nicht so leicht umsetzbar. Und: „In Deutschland haben wir gesehen, dass es nicht wirkt. Ich bin froh, dass wir diesen Fehler nicht gemacht haben“, so Finanzminister Brunner. Obwohl er auch andere Maßnahmen wie einen Preisdeckel kritisch sieht, möchte er sich weitere Entlastungsschritte vorbehalten. „Man soll nie etwas ausschließen“, sagt Brunner.