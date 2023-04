Angestellte stahlen 18 Fernseher von Zustelldienst

Lieferwagen via SIM-Ortung gefunden

„Nachdem die Täter das Fahrzeug am Abend an die Zustellfirma nicht mehr retourniert hatten, führte der Besitzer eine SIM-Ortung durch“, schildert die Polizei. Der Lieferwagen konnte - samt im Zündschloss steckendem Schlüssel - an der ehemaligen Wohnadresse der Beschuldigten in Salzburg geortet werden.