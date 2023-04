Elektro-Zaun bedeutete für Wolf kein Hindernis

Es war eindeutig ein Wolf, der am 5. April in Tiefgraben ein Altschaf und ein Lamm gerissen hatte. „Die DNA-Analyse hat das nun bestätigt“, sagt der oö. Wolfs- und Herdenschutzbeauftragte Wolf-Dietrich Schlemper. Der Beutegreifer dürfte in den Nachtstunden zugeschlagen haben. Denn als der Schafzüchter am Morgen bei seiner Herde nachschaute, fand er ein totes und ein lebensgefährlich verletztes Tier, das eingeschläfert werden musste.