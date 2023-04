Das sagen die Oberösterreicher zu Kritik an Hymne

Seit 70 Jahren schon, also seit der Besatzungszeit der ersten Nachkriegsjahre, ist das „Hoamatland“ die gesetzliche Landeshymne Oberösterreichs. Misstöne, wie aktuell durch (erneute) Kritik seitens der IG Autorinnen Autoren, gab es immer wieder – entweder an den Sinngehalt der Reime anknüpfend oder an der Person ihres Verfassers Franz Stelzhamer (1802 bis 1874).