Wer wird Doppelgänger des Frauenschwarms Roy Black

Lisa Film sucht den Doppelgänger des unvergesslichen Roy Black - bis 7. Mai sind unter royblack@lisafilm.at noch Einsendungen erlaubt. Der Doppelgänger-Wettbewerb läuft in zwei Kategorien; Optik und Akustik. Die Jury mit Uschi Glas, Otto Retzer und Michael Kraiger wird die Sieger bald küren, denn am 6. Juni steigt vor dem Schlosshotel Velden bereits die große Party mit Weggefährten von Roy Black. Zugleich feiert die legendäre „Schloss am Wörthersee“-Serie, in der der Schlagerstar den Hoteldirektor spielte, das 30-Jahr-Jubiläum.