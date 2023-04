Cupra Tavascan: So cool kann ein VW ID.5 werden!

In der Seitenansicht fällt das „Helm“-Konzept auf, bei dem die polierte, schwarze A-Säule Front- und Seitenscheiben optisch verbindet. So soll ein Panoramaeffekt entstehen, der dem Visier eines Rennfahrerhelms gleicht und den sportlichen Look verstärkt, der durch die nach hinten ansteigende Gürtel- und abfallende Dachlinie sowie kurze Überhänge entsteht. Auffällig auch die großen Radausschnitte, in den denen sich bis zu 21 Zoll große Alu-Räder drehen können. Das Heck wiederum wird von einem durchgehenden Lichtband dominiert, das die markanten Rückleuchten verbindet und in dessen Mitte das Cupra-Logo rot aufscheint.