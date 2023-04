ÖVP-„Egotrip“ sorgt für Ärger bei SPÖ

Anlass für den roten Groll war die jüngste Stadtvertretungssitzung, in welcher die Nachfolge der zurückgetretenen SPÖ-Vizebürgermeisterin Eva Peter geklärt wurde. Anstatt die Hand in Richtung der Sozialdemokraten auszustrecken und deren Kandidaten Andreas Fritz-Wacher zu unterstützen, machten die Schwarzen kurzerhand von ihrer knappen Mehrheit Gebrauch und hievten Andrea Mallitsch in den Vizebürgermeistersessel. Demokratiepolitisch ist dieses Vorgehen natürlich legitim, ein Signal für eine gedeihliche Zusammenarbeit über die Parteigrenzen hinweg ist es allerdings nicht.