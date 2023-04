KAC-Profi Thomas Koch beendet seine Karriere

Koch verabschiedet sich. Der Profi beendet mit 22. April 2023 seine Karriere beim KAC. Die Entscheidung, die er getroffen habe, war keine leichte gewesen, aber gut überlegt. Der Grund für das Ende seien aber auch gesundheitliche Gründe. „Im Vorjahr die Fußverletzung, die mich wochenlang außer Gefecht gesetzt hat, heuer die mehrfachen und komplizierten Brüche in der Hand, deren Heilung sich über einen so langen Zeitraum erstreckt hat, dass ich überhaupt nicht mehr in das Geschehen am Eis eingreifen konnte. Ich bin ein gläubiger Mensch und ich denke, das waren zwei Zeichen von oben, die mir signalisiert haben, dass es an der Zeit ist, dankbar zu sein und gleichzeitig anzuerkennen, dass das Kapitel aktives Profieishockey zu schließen ist.“