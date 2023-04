„Eine Kinderstation muss im Sommer zusperren“

Schon wieder eine Hiobsbotschaft aus den Spitälern! In der Kinder- und Jugendpsychiatrie am Linzer Kepler Uniklinikum (KUK) gibt es ärztlichen Aderlass: Primar und Oberarzt gehen Ende April in Pension, und eine Fachärztin wechselt auf eine andere Station. Ab 1. Mai bleiben auf der Kinderstation am Med Campus IV. dann nur noch eine Fachärztin und eine Assistenzärztin übrig – plus eine interimistische Leiterin. Das berichtet der „Krone“ ein Mitarbeiter, der aus Angst vor Konsequenzen anonym bleiben will: „Die Lage ist prekär, aber es traut sich fast niemand, offen zu reden.“