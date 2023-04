Küche, Service & Rezeption auf dem Prüfstand

Leistungsschau für junge Talente

„Die Veranstaltung ist eine Leistungsschau der jungen Talente. Wir freuen uns über den erfolgreichen Nachwuchs“, erklärt Ausbildungsleiter Franz Huditz, der das Schlechtreden seiner Branche nicht nachvollziehen kann: „Diese Jobs öffnen den Jugendlichen Türen in die Welt. Es gibt so viele schöne Momente in der Gastronomie.“ Gierige Betriebe, die schlechte Arbeitgeber seien, sehe er in der Realität so gut wie nicht. Huditz: „Ganz im Gegenteil! Dieses Image hat die Branche nicht verdient.“