Rückzug von Spitälern und Heimen wird zur Chance

Erstmals auch Krabbelstuben, Kindergärten und Co. als Kunden

Um die Traunsee-Region bestmöglich bedienen zu können, wurde ein weiterer Standort eingerichtet: In Vorchdorf wurden Tiefkühltruhen, aber auch Öfen installiert, um die Wege zu verkürzen. Zehn Mitarbeiter nahm Mahlzeit auf, so wurde auch eine Premiere möglich. Das Unternehmen versorgt erstmals auch Krabbelstuben, Kindergärten, Horte und Schulen mit warmen Menüs. „250 Kinder in Gmunden“, so Baumann.