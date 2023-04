BMW Steyr stockt Belegschaft noch einmal auf

Das Gebäude, in dem später auch die Logistik Platz findet, steht bereits. Direkt gegenüber wird derzeit auf einer Grundfläche von 150 mal 100 Metern eine Fläche verbaut, die die Produktion der E-Antriebe beherbergen wird. „Wir sind sehr gut im Zeitplan“, verriet Adrienne Wallasch, als sie im BMW-Werk in Steyr am Dienstag Bundeskanzler Karl Nehammer und Landeshauptmann Thomas Stelzer den Baustellen-Fortschritt präsentierte