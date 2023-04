Trotz Schuldenberg: Bäcker mit großem Herz

Mit seiner Holzofenbäckerei schlitterte Helmut Gragger Ende 2022 in die Insolvenz. Forderungen von Gläubigern in Höhe von 1,38 Millionen Euro wurden mittlerweile vom Gericht anerkannt. Die Abstimmung über den Sanierungsplan der Gragger & Cie GmbH wurde am Mittwoch verschoben, erst am 12. Mai wird klar sein, ob das Unternehmen des Sarleinsbachers das Ruder herumreißen konnte.