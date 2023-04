„Bei mir wird am Platz nur Deutsch gesprochen“

Alfred Vorderwinkler aus Kamerun ist einer der Helden, die in herausfordernden Zeiten von steigender Aggressivität als Fußballschiedsrichter auf Oberösterreichs Plätzen dienen. Warum der Afrikaner einen so österreichischen Namen trägt und warum er sich bei einem Spiel sogar in der Kabine einschließen musste, erzählt er im Gespräch mit der „Krone“.