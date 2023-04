Verbesserungsvorschläge für neue, alte Regierung

Für den LRH-Direktor sind gerade die Empfehlungen in den Bereichen Bildung, Gesundheit und Pflege besonders bedeutsam, weil diese drei mehr als die Hälfte des Landesbudgets ausmachen. „Mit dem Überreichen der offenen Empfehlungen möchte der Landesrechnungshof die neue Landesregierung dabei unterstützen, einen wertvollen Beitrag für die Kärntnerinnen und Kärntner zu leisten“, merkt Günter Bauer abschließend an. „Wir sind aber sehr optimistisch, denn schließlich wurden in den vergangenen Jahren rund 90 Prozent der über 3000 Empfehlungen in unseren Berichten umgesetzt. Und im Regierungsprogramm finden sich auch weitere Punkte wieder.“