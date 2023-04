Marina wird zum hippen Ferienresort

Am 13. Oktober des Vorjahres fand der Spatenstich statt, gestern wurde die Gleichenfeier begangen. Matthias Grün, Vorstand der Esterhazy Privatstiftung hob in seiner Rede hervor, dass es dem regionalen Leitbetrieb ein Anliegen sei, zu einer nachhaltigen und positiven Entwicklung der Region beizutragen. „Wir investieren rund 50 Millionen Euro und wollen damit ein Erholungsgebiet schaffen und einen Beitrag für Tourismus und Wertschöpfung in der Region leisten.“