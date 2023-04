Holocaust-Gedenktag: Hoher Besuch aus dem Iran

Die Menschen in Israel haben am Dienstag der sechs Millionen im Holocaust ermordeten Juden gedacht. Landesweit heulten am Vormittag zwei Minuten lang die Sirenen. Unterdessen drohte Irans Führung mit der Zerstörung Israels. Der ehemalige Kronprinz des Iran, der sich zu einem Besuch beim „Erzfeind“ eingefunden hatte, hingegen betonte: „Das Regime in Teheran repräsentiert nicht die Menschen des Iran.“