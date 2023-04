Irans Ex-Kronprinz Reza Pahlavi reist nach Israel

Er sei demnach die „ranghöchste iranische Persönlichkeit, die Israel jemals einen öffentlichen Besuch“ abgestattet habe. Auf dem Programm in Israel stehen unter anderem Treffen mit Regierungsvertretern sowie ein Besuch der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem. Seit der Islamischen Revolution von 1979, nach der auch der Sohn des früheren Monarchen nicht mehr in seine Heimat zurückkehren konnte, gilt Israel als Teherans Erzfeind. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu bezeichnet den Iran ebenfalls als „wichtigsten Feind“.