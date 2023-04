Gebrauchte Immobilien werden immer begehrter

Preise trotzdem gestiegen

Obwohl die Preise weiterhin moderat gestiegen sind, sei der Rückgang der Transaktionen in Kärnten im Vergleich zu anderen Bundesländern nicht so massiv. Generell kann gesagt werden, dass Baugrundstücke in Kärnten um 7,67 Prozent angezogen haben. „Besonders auffällig ist die Preisentwicklung aber in Villach-Land mit einem Plus von 18,67 Prozent und Klagenfurt-Stadt mit einem Plus von 12,48 Prozent. Die teuersten Baugrundstücke befinden sich weiterhin in Klagenfurt-Stadt mit 247,08 Euro pro Quadratmeter vor Villach-Stadt mit 197,93 Euro pro Quadratmeter“, so Perkonig.