Kärntner kaufen immer weniger Eigentumswohnungen

Insgesamt 10,6 Prozent bzw. 351 Eigentumswohnungen wurden vergangenes Jahr am Kärntner Immobilienmarkt im Vergleich zum Vorjahr weniger verkauft. Ein Grund dafür dürfte vor allem der massive Preisanstieg sein. „221.779 Euro kostete im Durchschnitt eine Wohnung in Kärnten. Das bedeutet eine Zunahme von 14,7 Prozent. Kärnten liegt damit nach Wien an zweiter Stelle beim Preisanstieg“, heißt es in der neuesten Statistik der Immobilienmakler Remax.