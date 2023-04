Viele Fragen zu Anschlag in Linz an Minister

Es war ein ebenso böswilliger wie sinnloser Brandanschlag am 4. März in der Linzer Lunzerstraße. Dort wurde gerade ein Holzhaus aufgebaut, in dem später Asylwerber untergebracht werden sollen. Ein Teil der Gebäudes wurde zerstört, die Täter sind noch immer unbekannt. Und nun muss sich Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) noch einmal mit der Causa beschäftigen. SPÖ-Nationalrätin Sabine Schatz hat eine parlamentarische Anfrage an ihn gestellt. Elf Fragen richtet die Abgeordnete an den Minister.