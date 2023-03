Politisches Hick-Hack nach Brandanschlag in Linz

Noch immer sind die Hintergründe für den Brandanschlag in der Linzer Lunzerstraße unklar. Dort war am Samstag gegen 18 Uhr Feuer ausgebrochen. Holzteile für eine geplante Unterkunft von Asylwerbern waren in Brand gesetzt worden. Die Linzer Feuerwehr hatte die Flammen schnell unter Kontrolle. Nun ermittelt die Polizei, weil an zumindest zwei Stellen Feuer gelegt worden war.