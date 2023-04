In Andorf wächst bald neue Zutat für Tierfutter

Mit der Fischzucht seiner Eltern in Mining fing alles an. „Wir haben uns gefragt, wie wir Fischmehl ersetzen können“, sagt Simon Weinberger. Mit „wir“ meint der Chemiker seinen guten Freund Michael Forster, mit dem er zu tüfteln begann - und dann bei der schwarzen Soldatenfliege landete. Aus deren Larven wird Insektenmehl und -fett gewonnen, das als Proteinquelle für Tierfutter perfekt passt - so viel ist nach zwei Jahren intensiver Testphase klar.