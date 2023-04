Kandidaten bauen beim Bewerbungsgespräch Lego

Bewerben so einfach wie möglich, auswählen so schnell wie möglich, lautet die Devise. Auf der Fronius-Internetseite genügt das Hinterlassen des Namens, der Telefonnummer und der E-Mail-Adresse. Im Idealfall wird der Bewerber schon am nächsten Tag in den Standort Sattledt eingeladen. Dort wartet auf Kandidaten auch ein Koffer voll mit Lego-Teilen, aus denen nach Vorlage ein Schweißroboter zusammengebaut werden soll - auf Zeit. Hier steht aber viel mehr die Fingerfertigkeit als das Ergebnis am Prüfstand.