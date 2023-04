Parkettfachbetrieb schlitterte in Millionenpleite

Neben der Zentrale in Neuzeug hat das in die Pleite gerutschte Unternehmen auch Zweigniederlassungen in Bruck an der Leitha und in Knittelfeld, übernimmt Bodenleger- und Estricharbeiten, die Errichtung von Turnhallen und Akustikbau. Mit Masseverwalter Norbert Mooseder übernimmt nun im Sanierungsverfahren die Leitung der Hochrieser GmbH, die fortgeführt werden soll.