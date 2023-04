Karawanken- & Gailtalbahn kosten weiter nur Geld

Hohe Erhaltungsinvestitionen stehen an

Die Hauptkritikpunkte des Berichts betreffen aber trotzdem die Erhaltungskosten und die mangelhaften Bewertungen der Strecken. So stehen noch größere Erhaltungsinvestitionen, wie die Behebung von Korrosionsschäden an Brücken der Karawankenbahn, an, die das Land noch nicht in Angriff genommen hat. Dadurch besteht laut Landesrechnungshof ein Investitionsrückstau von mehreren Millionen Euro. Im Bericht empfiehlt der LRH jedenfalls, dass Kärnten selbst keinen Bahnbetrieb durchführen oder finanzieren soll und künftig Eisenbahnstrecken nur nach sorgfältiger Überprüfung übernommen werden.