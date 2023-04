Junges Trio sorgte mit Softair-Pistole für Einsatz

In ihrer Heimat Ukraine tobt der Krieg, doch das hielt drei geflüchtete Burschen (15, 16 und 18) nicht davon ab, mit einer Softair-Pistole in Linz herumzuhantieren. Die Folge war ein Polizeieinsatz in der Straßenbahn. Jetzt ist der Schießprügel sichergestellt und das Trio wird angezeigt.