Netflix, Amazon: Durch EU-Plan droht Teuerung

Staatssekretär Florian Tursky (ÖVP) spricht sich gegen den Plan aus, er wird in Brüssel eine dementsprechende Stellungnahme abgeben. Er befürchtet, dass die zusätzlichen Kosten von den Tech-Riesen auf die Kundinnen und Kunden abgewälzt werden. „Bürgerinnen und Bürger würden dann doppelt zahlen. Das kann nicht in unserem Interesse sein“, so Tursky zur „Krone“.