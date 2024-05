Wiens lässigster Kultur-Export

Wie ihm das alles gelang? „Mit Glück“, lacht Austen, der nun 50 Jahre Bühnenjubiläum im Wiener Metropol feiert. Was bedeutet das für ihn? „Meine Dankbarkeit für alle Menschen, die mir in all den Jahren geholfen haben, zu diesem wunderschönen, großartigen Leben“, sagt Austen. Denn dass er „als kleiner Eisenbahnerbua“ im Burgtheater drei Jahre „Höllenangst“ und beim Jazzfest in der Wiener Staatsoper spielte, lässt ihn noch heute „vor Ehrfurcht und Dankbarkeit erschauern, dass ihm das in seinem Leben passiert ist!“