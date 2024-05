Inter Mailand gegen Lazio Rom – ab 18 Uhr

ÖFB-Stürmer Marko Arnautovic hat beim 5:0 bei Frosinone sein drittes Saisontor in der Serie A erzielt, stand dabei erstmals seit Ende Februar wieder in der Startelf – auch heute? Das Hinspiel hatte Inter am 17. Dezember dank Treffern von Martinez und Thuram mit 2:0 gewonnen. Lazio kämpft noch um einen Champions-League-Startplatz.