„Wir haben nicht genug Strom für KI-Rechenzentren“

Die Infrastruktur für den steigenden Strombedarf der Künstlichen Intelligenz wird nach Darstellung von BlackRock-Chef Larry Fink die Einbeziehung privater Investoren erfordern. „Diese KI-Rechenzentren werden mehr Energie benötigen, als wir uns je hätten vorstellen können“, sagte Fink am Freitag per Videoschalte auf dem Treffen der B7-Wirtschaftsgruppe in Rom. „Wir haben in der G7 nicht genug Strom“, ergänzte er unter Hinweis auf die führenden sieben Industriestaaten.