Sturms Meisterparty startete mit Bierduschen

Am Sonntag um 19.21 Uhr war das Objekt der Begierde in den Händen von Stefan Hierländer. Der Kapitän des neuen Fußball-Meisters und Doublegewinners Sturm Graz erhielt den Meisterteller aus den Händen von Bundesliga-Vorstandsvorsitzenden Christian Ebenbauer. Danach erschallte „We are the champions“ und die Mannschaft drehte im ausverkauften Stadion in Liebenau unter dem frenetischen Jubel des Publikums ihre Runden.