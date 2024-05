Auf den Scherbenhaufen folgte das Double!

Der 5. Juli 2020 war bei Gott kein Freudentag in der schwarz-weißen Klubgeschichte. Und doch hatte der Tag etwa Gutes: Sturm hatte ausgelitten, ein Neuanfang musste her. So konnte es nicht mehr weitergehen, das war allen klar: Sturms Chefetage, der sportlichen Führung und den Anhängern.