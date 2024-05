Sensation von Pallitsch: Mit Traumrekord zur EM!

Raphael Pallitsch hat beim Pfingstmeeting in Rehlingen in Deutschland für eine Sensation gesorgt! Als Dritter über 1500 m verbesserte er in 3:33,78 Minuten den knapp 24 Jahre alten Rekord im 1500-m-Lauf von Günther Weidlinger (3:34,69) gleich um 91 Hundertstel. Damit schaffte Pallitsch sogar auch ganz souverän die Direkt-Qualifikation für die EM in Rom (7. bis 12. Juni).