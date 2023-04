„Schoko“-Osterhase bestand rein aus Drogen

Ladung mit Ziel in Hongkong

Die falschen Hasen waren in Belgien verpackt und an einen Käufer in Hongkong adressiert worden, am Frachtterminal des Brüsseler Flughafens war dann jedoch Endstation - ein Scan der vermeintlichen Schokoladenhasen mit einem sogenannten Raman-Spektrometer schlug sofort Alarm. Die Warnung: „MDMA (Ecstasy)“ Das Gerät kann mittels Laser die chemische Zusammensetzung eines Stoffes erkennen.