„Erdogan-Auftritt in Wien wäre Verzweiflungstat“

Für das politisch tief gespaltene Reich am Bosporus ist es eine Schicksalswahl. Eine Wahl, die in Österreich mitentschieden wird. 120.000 in Österreich lebende Menschen mit türkischem Pass können bereits ab 27. April ihre Stimme abgeben. Denkbar knapp ist das Rennen zwischen Amtsinhaber Erdogan und Herausforderer Kemal Kilicdaroglu, der ein buntes Bündnis aus sechs Parteien hinter sich vereint.