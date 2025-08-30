„Haben den kritischen Punkt bereits überschritten“

Ferdinand Feldhofer (GAK-Trainer): „Ich bin enttäuscht. Ein Derby zu verlieren, ist nie schön. Sturm hat uns wenig Angriffsflächen gegeben. Wir sind mit guter Körpersprache und Energie in die zweite Hälfte gegangen, müssen uns aber vorwerfen, dass wir das Tor nicht gemacht haben. Wir haben auch heute viele Geschenke verteilt, so kann man ein Spitzenspiel nicht gewinnen. Wir müssen uns selber bei der Nase nehmen. Die spielentscheidende Szene war das 0:2. Da gab es kleine taktische Fehler. Da waren nicht alle bereit, wie es in diesem Spiel notwendig ist. Der amtierende Meister nützt eben diese Möglichkeiten. Ich finde, es war ein harter Ausschluss.“