Rodionov kämpft um den nächsten Challenger-Titel
In Manacor
Jurij Rodionov befindet sich knapp zwei Wochen vor dem Davis Cup in Ungarn in starker Form. Der für den Debrecen-Trip nominierte Niederösterreicher qualifizierte sich am Samstag bei den Rafa Nadal Open in Mancor, einem ATP-Challenger 75, für das Finale.
Rodionov besiegte den Litauer Edas Butvilas nach 2:18 Stunden 5:7,6:2,6:1 und könnte nach Bonn vor drei Wochen den nächsten Challenger-Titel holen.
Es wäre der insgesamt neunte Triumph auf Challenger-Niveau für Rodionov. Der Schützling von Gilbert Schaller trifft am Sonntag auf Daniel Rincon (ESP) oder Harold Mayot (FRA-3).
Kommentare
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.