In Manacor

Rodionov kämpft um den nächsten Challenger-Titel

Tennis
30.08.2025 23:50
Jurij Rodionov
Jurij Rodionov(Bild: GEPA)

Jurij Rodionov befindet sich knapp zwei Wochen vor dem Davis Cup in Ungarn in starker Form. Der für den Debrecen-Trip nominierte Niederösterreicher qualifizierte sich am Samstag bei den Rafa Nadal Open in Mancor, einem ATP-Challenger 75, für das Finale. 

Rodionov besiegte den Litauer Edas Butvilas nach 2:18 Stunden 5:7,6:2,6:1 und könnte nach Bonn vor drei Wochen den nächsten Challenger-Titel holen.

Es wäre der insgesamt neunte Triumph auf Challenger-Niveau für Rodionov. Der Schützling von Gilbert Schaller trifft am Sonntag auf Daniel Rincon (ESP) oder Harold Mayot (FRA-3).

