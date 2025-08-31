Mit der „Krone“ zu den Longines Global Champions!

Auf dem 4100 Quadratmeter großen Parcours werden sich nicht nur etablierte Athletinnen und Athleten ein Stelldichein geben. Bei einem U25-Springreitturnier bekommen junge Nachwuchstalente in Wien eine einzigartige Bühne, um ihr Können auf höchstem Niveau zu präsentieren. Mit internationaler Beteiligung ist das Turnier ein wichtiger Meilenstein in der Karriere der jungen Talente auf dem Weg in den Spitzensport.