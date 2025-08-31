Vorteilswelt
Mit der „Krone“ zu den Longines Global Champions!

31.08.2025 00:01
(Bild: Stefano Grasso/Longines Global Champions Tour)

Unter dem Eiffelturm von Paris, am Strand von Miami und im Ehrenhof von Schloss Schönbrunn in Wien. Die Longines Global Champions Tour (LGCT) bringt Weltklasse-Reitsport vor die absoluten Traumkulissen rund um den Globus. Mit der „Krone“ können Sie beim Reitsportevent des Jahres live dabei sein!  

Von 26. bis 28. September wird Wien zum Zentrum des internationalen Reitsports. Dann gastiert die Longines Global Champions Tour (LGCT), die Königsklasse des Reitsports, gemeinsam mit der Global Champions League (GCL) in die Hauptstadt.

(Bild: (c) Richard Tanzer/APA)

Welterbestätte als Austragungsort
Vor der historischen Kulisse treffen die besten Reiterinnen und Reiter der Welt aufeinander und treten in packenden Wettbewerben im Ehrenhof von Schloss Schönbrunn an. Die Besucherinnen und Besucher erwartet ein exklusives Erlebnis. Zudem bieten die VIP-Logen und die Hospitality-Bereiche als gesellschaftlich- wirtschaftliche Netzwerkplattformat.

Zitat Icon

„Wir bedanken uns bei unseren Partnern, der Schönbrunn Group unter CEO Klaus Panholzer, den Bundesgärten, unter der Leitung von Gerd Koch und der Stadt Wien, die uns diese einzigartige und stimmungsvolle Location ermöglicht haben“

Co-Organisatorin Sonja Klima

Das sportliche Programm in Wien
An allen drei Turniertagen darf man sich auf ein abwechslungsreiches und hochkarätiges Programm freuen.

Auf dem 4100 Quadratmeter großen Parcours werden sich nicht nur etablierte Athletinnen und Athleten ein Stelldichein geben. Bei einem U25-Springreitturnier bekommen junge Nachwuchstalente in Wien eine einzigartige Bühne, um ihr Können auf höchstem Niveau zu präsentieren. Mit internationaler Beteiligung ist das Turnier ein wichtiger Meilenstein in der Karriere der jungen Talente auf dem Weg in den Spitzensport.

(Bild: ph.Ljuba Buzzola/LGCT Paris 2025)

Neben dem U25-Bewerb und dem CSI5*-Turnier – der weltweit höchsten Kategorie im Reitsport – steht für lokale Pferd-Reiter-Paarungen auch ein Springen der CSI1*-Kategorie auf dem Plan. Zusätzlich treten die Top-Athletinnen der Longines Global Champions Tour beim prestigeträchtigen Teambewerb der Global Champions League an. Hier gilt es Hindernisse mit bis zu 1,60 Meter Höhe zu überwinden.

Ansturm auf Tickets
Mehr als 11.500 Besucherinnen und Besucher aus aller Welt werden über das Wochenende verteilt erwartet. Das Event ist aktuell bis auf Restkontingente im VIP-Sektor ausverkauft. 

Gewinnen Sie mit der „Krone“ 30 VIP- Packages für die GC-Lounge am Freitag, 26. September inklusive Willkommensgetränk und ganztägigem Catering oder eines von 30 Tickets für die überdachte Tribüne mit Panoramablick auf die Arena. Einfach Formular ausfüllen und mit etwas Glück gewinnen! 

(Bild: LGCT)
