So starten unsere Eurofighter in die Liga-Phase

Salzburg startet am 25. September mit einem Heimspiel gegen Porto in die Ligaphase der Europa League. Der von der UEFA am Samstagabend veröffentlichte Spielplan sieht zudem das Auftaktmatch von Sturm Graz tags zuvor bei Midtjylland vor. Rapid beginnt in der Conference League am 2. Oktober bei Lech Posen, drei Wochen später empfängt man Fiorentina. Hier die Termine im Überblick: