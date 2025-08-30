So starten unsere Eurofighter in die Liga-Phase

Salzburg startet am 25. September mit einem Heimspiel gegen Porto in die Ligaphase der Europa League. Der von der UEFA am Samstagabend veröffentlichte Spielplan sieht zudem das Auftaktmatch von Sturm Graz tags zuvor bei Midtjylland vor. Rapid beginnt in der Conference League am 2. Oktober bei Lech Posen, drei Wochen später empfängt man Fiorentina. Hier die Termine im Überblick:
Europa League:
Sturm Graz: 24. September Midtjylland (18.45/a), 2. Oktober Glasgow Rangers (21.00/h), 23. Oktober Celtic (21.00/a), 6. November Nottingham (18.45/h), 27. November Panathinaikos (21.00/a), 11. Dezember Roter Stern Belgrad (18.45/h), 22. Jänner 2026 Feyenoord (18.45/a), 29. Jänner Brann (21.00/h)
Red Bull Salzburg: 25. September Porto (21.00/h), 2. Oktober Lyon (21.00/a), 23. Oktober Ferencvaros (18.45/h), 6. November Go Ahead Eagles (18.45/h), 27. November Bologna (21.00/a), 11. Dezember Freiburg (21.00/a), 22. Jänner 2026 Basel (21.00/h), 29. Jänner Aston Villa (21.00/a)
Conference League:
Rapid: 2. Oktober Lech Posen (18.45/a), 23. Oktober Fiorentina (18.45/h), 6. November Craiova (21.00/h), 27. November Rakow (18.45/a), 11. Dezember Omonia Nikosia (21.00/h), 18. Dezember Mostar (21.00/a)
