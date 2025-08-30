Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Jetzt sind Termine da

So starten unsere Eurofighter in die Liga-Phase

Fußball International
30.08.2025 22:50
Claudy Mbuyi
Claudy Mbuyi(Bild: GEPA)

Salzburg startet am 25. September mit einem Heimspiel gegen Porto in die Ligaphase der Europa League. Der von der UEFA am Samstagabend veröffentlichte Spielplan sieht zudem das Auftaktmatch von Sturm Graz tags zuvor bei Midtjylland vor. Rapid beginnt in der Conference League am 2. Oktober bei Lech Posen, drei Wochen später empfängt man Fiorentina. Hier die Termine im Überblick: 

0 Kommentare

Europa League:

Sturm Graz: 24. September Midtjylland (18.45/a), 2. Oktober Glasgow Rangers (21.00/h), 23. Oktober Celtic (21.00/a), 6. November Nottingham (18.45/h), 27. November Panathinaikos (21.00/a), 11. Dezember Roter Stern Belgrad (18.45/h), 22. Jänner 2026 Feyenoord (18.45/a), 29. Jänner Brann (21.00/h)

Lesen Sie auch:
Titelfavorit kommt
Auftakt-Hammer für Salzburg in der Europa League
30.08.2025

Red Bull Salzburg: 25. September Porto (21.00/h), 2. Oktober Lyon (21.00/a), 23. Oktober Ferencvaros (18.45/h), 6. November Go Ahead Eagles (18.45/h), 27. November Bologna (21.00/a), 11. Dezember Freiburg (21.00/a), 22. Jänner 2026 Basel (21.00/h), 29. Jänner Aston Villa (21.00/a)

(Bild: Pail Sepp)

Conference League:

Rapid: 2. Oktober Lech Posen (18.45/a), 23. Oktober Fiorentina (18.45/h), 6. November Craiova (21.00/h), 27. November Rakow (18.45/a), 11. Dezember Omonia Nikosia (21.00/h), 18. Dezember Mostar (21.00/a)

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Kreml droht Österreich: „Werden euch angreifen“
144.024 mal gelesen
Der stellvertretende Vorsitzende des Sicherheitsrates und ehemalige russische Präsident Dmitrij ...
Vorarlberg
Erst zwei Wochen Gefängnis – jetzt ab nach Chile
137.359 mal gelesen
Krone Plus Logo
Magdalena Egger fliegt mit dem ÖSV-Team am kommenden Montag für fast einen Monat nach Chile.
Society International
Ehefrau Barbara Meier reagiert auf Hallmann-Pleite
121.532 mal gelesen
Das Model und der Unternehmer sind seit 2019 verheiratet und haben zwei Töchter.
Außenpolitik
Kreml droht Österreich: „Werden euch angreifen“
4394 mal kommentiert
Der stellvertretende Vorsitzende des Sicherheitsrates und ehemalige russische Präsident Dmitrij ...
Außenpolitik
Ministerin legt gegen Moskau nach – und lobt FPÖ
1649 mal kommentiert
Deutliche Worte Richtung Russland: Beate Meinl-Reisinger
Wien
„Neun von zehn Islam-Kanälen sind problematisch“
1230 mal kommentiert
Ereignisse in der islamischen Welt spiegeln sich in Echtzeit auch auf heimischen Straßen wider.
Mehr Fußball International
La Liga
Real dreht Spiel mit Doppelschlag in 73 Sekunden
Jetzt sind Termine da
So starten unsere Eurofighter in die Liga-Phase
„Besonderes Gefühl“
Wechsel fix! ÖFB-Kicker Cham verlässt Trabzonspor
Spieler ging k.o
Schock bei Bayern-Spiel! Familie weint in Kabine
Gegen Wagner gewackelt
Trotz 3:0-Führung: Bayern zittern sich zum Sieg
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf