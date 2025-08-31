Vorteilswelt
Zeigen Sie sich in Ihrer schönsten Tracht

31.08.2025 05:01
Dirndl-Debüt: Die Wiener Kaiser Wiesn präsentiert ihr erstes offizielles Dirndl. Die exklusive ...
Dirndl-Debüt: Die Wiener Kaiser Wiesn präsentiert ihr erstes offizielles Dirndl. Die exklusive Sonderedition vereint österreichisches Handwerk, zeitloses Design und Wiesn-Liebe!

Bald heißt es wieder: „Das Leben ist a Fest“, wenn das größte Brauchtums- und Oktoberfest Österreichs vom 25. September bis 12. Oktober 2025 im Wiener Prater stattfindet – dieses Jahr endlich mit dem ersten eigenen „Wiener Kaiser Wiesn Dirndl“. Anlässlich dieser Premiere sucht die „Krone“ nun die schönsten Trachtenoutfits Österreichs.

Ende September verwandelt sich der Wiener Prater in ein 20.000 Quadratmeter großes Wiesn-Dorf. 2024 strömten rund 380.000 Besucher in die Festzelte der Wiener Kaiser Wiesn. Für dieses Jahr haben sich die Organisatoren auch ein ganz besonders Schmankerl überlegt – das „Wiener Kaiser Wiesn Dirndl“. 




Hochwertiges & zeitloses Outfit
Das Dirndl ist zeitlos wie stilvoll und begeistert mit einem hochwertigen Leinenoberteil im charakteristischen Wiener-Kaiser-Wiesn-Rot sowie einem rot-weiß gemusterten Baumwollrock. Die Farbe des Dirndls erinnert an ein kräftiges „Poppy Red“, das auch als Trendfarbe des Sommers 2025 gilt und für Energie sowie Leidenschaft steht. Zwei wechselbare Schürzen – eine aus edlem roten Seidenstoff, die andere aus Tüll mit Rosen – ermöglichen zahlreiche Looks. Der Ausschnitt des „Wiener Kaiser Wiesn Dirndls“ ist mit einem Froschgoscherl verziert, was für ein klassisches Statement, hinter dem viel Tradition steckt.

Die klassische Silhouette des Dirndls schmeichelt jeder Figur und macht das Outfit perfekt – egal, ob für Festzelt, Familienfeier oder gepflegte Abendauftritte. Mit dem Original Salzburger Trachtenoutlet hat sich die Wiener Kaiser Wiesn auf einen der führenden Anbieter für traditionelle und moderne Trachtenmode in Österreich verlassen. Erhältlich ist das Dirndl ab 10. September 2025 im Onlineshop und in den Original-Salzburger-Trachtenoutlet-Shops in Wien und Parndorf sowie im Herbst direkt auf dem Festgelände der Wiener Kaiser Wiesn – nur solange der Vorrat reicht!

Ein Highlight der exklusiven Edition ist die aufwendig handgearbeitete Schürze mit 100 % österreichischem Stoff.
Ein Highlight der exklusiven Edition ist die aufwendig handgearbeitete Schürze mit 100 % österreichischem Stoff.(Bild: Stefan Diesner)

Schicken Sie uns Ihr schönstes Trachtenfoto
Ab dem 25. September ist es wieder so weit: Nutzen Sie die Chance, und tanzen Sie mit etwas Glück im offiziellen Dirndl auf der Wiener Kaiser Wiesn. Schicken Sie uns Ihr allerschönstes Trachtenfoto. Die beste Einsendung wird nicht nur in der „Krone“ abgebildet, sondern erhält auch noch das exklusive „Wiener Kaiser Wiesn Dirndl “. Aber auch für Platz zwei und drei gibt es was zu gewinnen! Diese können je einen Tisch für 8 Personen im Nordic Spirit Kaiser Zelt am ersten Wochenende der Wiener Kaiser Wiesn 2025 gewinnen. Teilnahmeschluss ist der 8. September, 09:00 Uhr. 

