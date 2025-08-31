Zeigen Sie sich in Ihrer schönsten Tracht

Schicken Sie uns Ihr schönstes Trachtenfoto

Ab dem 25. September ist es wieder so weit: Nutzen Sie die Chance, und tanzen Sie mit etwas Glück im offiziellen Dirndl auf der Wiener Kaiser Wiesn. Schicken Sie uns Ihr allerschönstes Trachtenfoto. Die beste Einsendung wird nicht nur in der „Krone“ abgebildet, sondern erhält auch noch das exklusive „Wiener Kaiser Wiesn Dirndl “. Aber auch für Platz zwei und drei gibt es was zu gewinnen! Diese können je einen Tisch für 8 Personen im Nordic Spirit Kaiser Zelt am ersten Wochenende der Wiener Kaiser Wiesn 2025 gewinnen. Teilnahmeschluss ist der 8. September, 09:00 Uhr.