LASK-Trainer: „In Top drei der unfairsten Spiele“

Joao Sacramento (LASK-Trainer): „Ich sage das, was ich meinen Spielern gesagt habe. Ich habe zwölf Jahre Erfahrungen im Fußball und das ist Top drei der unfairsten Spiele in meinem Leben. Das bessere Team hat verloren. Es ist unglaublich, wie das Team bestraft wird. Wir haben so viele Chancen. Ein Elfmeter, der sehr unglaublich ist. Ich bin sehr stolz auf sie. Wir gratulieren Ried zu diesem Sieg. In den ersten 15 Minuten hatten wir fünf Chancen. Die Spieler haben mehr verdient. Es war auf keinen Fall der Schiedsrichter. Wir müssen jetzt in der Analyse sehr pragmatisch und ehrlich sein. Im Strafraum kommt es natürlich auf Qualität an, aber wir haben heute auch viermal Aluminium getroffen. Wir müssen ruhig bleiben. Wir haben einen wichtigen Spieler verloren und haben diesen nicht ersetzt (Anm. Zulj). Entrup hat beim Aufwärmen gesagt, dass es nicht geht. Wir müssen die Länderspiel-Pause jetzt nutzen, wir müssen hart arbeiten. Natürlich würde man sich nach diesem Spiel wünschen, dass gleich das nächste Spiel kommt. Die Spieler sind heute unten. Jetzt müssen wir die Situation analysieren und schauen, ob etwas möglich ist (Anm. Transfers). Aber es hängt nicht nur von mir ab.“