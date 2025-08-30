Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Kremlchef in Angst

Ukrainische Drohne schlug bei Putins Palast ein

Außenpolitik
30.08.2025 21:29
So stählern wie er sich gibt, ist der Kremlchef gar nicht: Wie Investigativrecherchen ...
So stählern wie er sich gibt, ist der Kremlchef gar nicht: Wie Investigativrecherchen offenbaren, hat er richtigen Bammel vor Drohnen.(Bild: Krone KREATIV/oboz.ua, PAVEL BYRKIN)

Heftige Brände halten russische Feuerwehrmänner in Atem: Infolge eines ukrainischen Drohnenangriffs breiten sich die Flammen aus – und das in der Nähe einer Luxusresidenz, die niemand Geringerem als dem russischen Präsidenten Wladimir Putin zugeschrieben wird.

0 Kommentare

Mehr als 400 Feuerwehrleute kämpften weiter nahe der Stadt Gelendschik in der südrussischen Schwarzmeerregion Krasnodar gegen die Brände, gab das Katastrophenschutzministerium bekannt. Am Vortag veröffentlichte das Ministerium ein Video von brennenden Bäumen, aschebedeckten Böden und einem Hubschrauber, der Löschwasser transportierte. Zunächst gab es jedoch keine Hinweise darauf, dass die umstrittene Immobilie „Putins Palast“ ebenfalls von den Flammen betroffen war.

Vonseiten des Generalstabes der ukrainischen Streitkräfte heißt es, dass ukrainische Drohnen in der Nacht zum 30. August zwei wichtige Ziele auf russischem Territorium angegriffen hätten – „um das Angriffspotenzial des Feindes zu verringern und die Treibstoffversorgung der Militäreinheiten zu erschweren“. Ölraffinerien in Krasnodar und Sysran seien attackiert worden, berichtet das ukrainische Militär.

Putin hat wegen Drohnen Gewohnheiten geändert
Seit Beginn des großen russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine sucht Kiew regelmäßig mit Drohnen den Aggressor heim. Aufgrund dessen soll der für seine Paranoia bekannte Putin seine Gewohnheiten geändert haben, heißt es auf der investigativen russischen Website Proekt. Aus Angst um seine Sicherheit begebe er sich zum Beispiel nicht mehr in die Stadt Sotschi am Schwarzen Meer – denn diese liege in der Reichweite von Drohnen, berichtete die Website unter Berufung auf eine anonyme Quelle. Sein Domizil „Botscharow Rutschey“ in Sotschi dürfte der russische Staatschef sogar dem Erdboden gleichgemacht haben.

Das Gelände vor und nach dem Abriss der Villa:

Lesen Sie auch:
Ganze 100 Milliarden Rubel (ca. 1 Milliarde Euro) ist das Anwesen wert.
Versteckte Kamera
Putins Prunkpalast hat sogar Thron und Aquadisco
07.05.2024
Angst vor Anschlag
Putin ließ Luxusvilla am Schwarzen Meer abreißen
09.10.2024

Nawalny entdeckte „Putins Palast“
Auf das nun bedrohte Anwesen hatte der in russischer Haft verstorbene Oppositionelle Alexej Nawalny aufmerksam gemacht. Im Jahr 2021 wurde eine Untersuchung veröffentlicht, in der er Putin vorwarf, Eigentümer dieses Wahnsinns-Bauwerkes in Krasnodar am Schwarzen Meer zu sein. Dem Bericht zufolge wurde der prunkvolle Komplex durch Korruption finanziert und umfasst Weinberge, eine Eishockeyhalle, ein Casino, eine „Aqua-Disco“ und sogar einen hauseigenen Striptease-Club.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

In der Lombardei, zwischen Verderio und Suisio knapp 40 Kilometer nordöstlich von Mailand, ...
Schwarzer Himmel
Tornado vor Mailand beschädigte mehrere Häuser
Bayerns Ministerpräsident Markus Söder mit seiner Tochter Gloria-Sophie Burkandt
„Vater wusste nichts“
Söder-Tochter nimmt an TV-Quizshow teil
Die deutsche Popsängerin Nena
Getränke verunreinigt?
Fans fühlen sich nach Nena-Konzert unwohl
Elch auf der Fahrbahn
Nächtliche Sichtung: „Emil“ nahe Tulln unterwegs
Deutschland nimmt wieder Afghaninnen und Afghanen auf, die sich derzeit in Pakistan befinden ...
„Verfahren laufen an“
Deutschland nimmt wieder Afghanen aus Pakistan auf
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Kreml droht Österreich: „Werden euch angreifen“
143.362 mal gelesen
Der stellvertretende Vorsitzende des Sicherheitsrates und ehemalige russische Präsident Dmitrij ...
Vorarlberg
Erst zwei Wochen Gefängnis – jetzt ab nach Chile
134.888 mal gelesen
Krone Plus Logo
Magdalena Egger fliegt mit dem ÖSV-Team am kommenden Montag für fast einen Monat nach Chile.
Society International
Ehefrau Barbara Meier reagiert auf Hallmann-Pleite
121.350 mal gelesen
Das Model und der Unternehmer sind seit 2019 verheiratet und haben zwei Töchter.
Außenpolitik
Kreml droht Österreich: „Werden euch angreifen“
4391 mal kommentiert
Der stellvertretende Vorsitzende des Sicherheitsrates und ehemalige russische Präsident Dmitrij ...
Außenpolitik
Ministerin legt gegen Moskau nach – und lobt FPÖ
1628 mal kommentiert
Deutliche Worte Richtung Russland: Beate Meinl-Reisinger
Wien
„Neun von zehn Islam-Kanälen sind problematisch“
1230 mal kommentiert
Ereignisse in der islamischen Welt spiegeln sich in Echtzeit auch auf heimischen Straßen wider.
Mehr Außenpolitik
Kremlchef in Angst
Ukrainische Drohne schlug bei Putins Palast ein
Ermittler sagt aus
Der Politthriller Pilnacek wird immer spannender
„Trump is Dead”
Wieso Tod des US-Präsidenten in aller Munde ist
„Nicht einmischen!“
Ministerin legt gegen Moskau nach – und lobt FPÖ
Spionage bei Polizei
Analyse: Angriff auf Sicherheit unseres Staates
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf