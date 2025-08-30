Sensation! KAC schlägt Eisbären Berlin in der CHL

Schon im ersten Abschnitt waren die Rotjacken zumindest ebenbürtig, hatten mit 11:8 sogar das Chancenplus. Dann drehte die Furey-Truppe aber so richtig auf, entschied das zweite Drittel mit 3:1 für sich. Weil erst Nick Petersen nach Nickl-Querpass einnetzte (24.)., dann From (29.) und Gomboc im Powerplay (37.) haargenau ins Kreuzeck trafen. So stand‘s da 3:2 für die Klagenfurter.