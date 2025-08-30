Sensation! KAC schlägt Eisbären Berlin in der CHL

3:2-Heimtriumph über die Eisbären Berlin! Der KAC feiert einen echten Sensationssieg – und den ersten Erfolg in der Champions Hockey League (CHL) über ein deutsches Team.
Eine echte Überraschung! Vor einer tollen Heim-Kulisse mit 3703 Zuschauern – inklusive mehr als 100 Auswärtsfans – knackt der KAC mit dem deutschen Meister Eisbären Berlin eine ganz harte Nuss.
Schon im ersten Abschnitt waren die Rotjacken zumindest ebenbürtig, hatten mit 11:8 sogar das Chancenplus. Dann drehte die Furey-Truppe aber so richtig auf, entschied das zweite Drittel mit 3:1 für sich. Weil erst Nick Petersen nach Nickl-Querpass einnetzte (24.)., dann From (29.) und Gomboc im Powerplay (37.) haargenau ins Kreuzeck trafen. So stand‘s da 3:2 für die Klagenfurter.
Und der Topklub aus Deutschland konnte nicht mehr entscheidend nachsetzen. Im Gegenteil: From traf im Konter sogar noch die Innenstange (48.). Und so besiegten die Klagenfurter erstmals (bisher 1:4 und 1:6 gegen München 2015/16) in der CHL ein deutsches Team!
Kommentare
