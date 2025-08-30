Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Ermittler sagt aus

Der Politthriller Pilnacek wird immer spannender

Innenpolitik
30.08.2025 19:55
Christian Pilnacek verstarb 60-jährig plötzlich und unvermittelt. Der Topjustizbeamte wurde am ...
Christian Pilnacek verstarb 60-jährig plötzlich und unvermittelt. Der Topjustizbeamte wurde am 20. Oktober 2023 in einem seichten Nebenarm der Donau aufgefunden. Die Behörden verkündeten schon vor der Obduktion einen klaren Selbstmord. Diese These ist mittlerweile heftig diskutiert.(Bild: APA/GEORG HOCHMUTH)

Der Fall um den einst mächtigsten Justizbeamten der Republik verliert nicht an Dynamik. Es kommt zu einem von der FPÖ angestrengten U-Ausschuss rund um den Tod von Christian Pilnacek und möglichen politischen Einflüssen auf Ermittlungen. Die „Krone“ liefert neuesten Hintergründe.

0 Kommentare

Der Politthriller um den im Oktober 2023 plötzlich verstorbenen Sektionschef Christian Pilnacek gleicht einer Telenovela. Zuletzt sorgte die Smartwatch des mächtigen und in der ÖVP bestens vernetzten Justizbeamten für Aufsehen. Wie zuerst Aufdecker Peter Pilz (nachzulesen auf seiner Plattform zackzack.at) berichtete, habe es in der Nacht des Todes an der Donau und auch danach Auffälligkeiten gegeben. Auch der „Krone“ liegen die Auswertungen der WKStA vor.

Datenträger und Todesumstände
Diese Episode nahm FPÖ-General Christian Hafenecker zum Anlass, um dem Begehren seiner Partei nach einem U-Ausschuss zusätzliche Dynamik zu verleihen. Der Ausschuss wird im Herbst starten. Es geht um politische Einflüsse zu Ermittlungen. Im Fokus stehen nicht nur ein fragwürdiger Umgang mit den Datenträgern des Verstorbenen, sondern auch die Todesumstände selbst.

Namhafte Rechtsmediziner mit erheblichen Zweifeln
„Auch wenn wir die im Ausschuss nicht klären können“, so Hafenecker. Dies ist Sache der Justiz. Die Oberbehörde in Wien forderte – nachdem von Pilz beauftragte namhafte Rechtsmediziner Zweifel an der offiziellen Suizidtheorie angemeldet hatten – die zuständige StA Krems auf, die entsprechenden Gutachten einzuholen.

Zudem stellt sich die Frage, ob die Ermittler in Krems ihre mutmaßlichen eigenen Verfehlungen kontrollieren sollten. Hafenecker: „Da macht man den Bock zum Gärtner.“

Lesen Sie auch:
Christian Pilnacek: Der Tod des Sektionschefs gibt nach wie vor viele Rätsel auf.
War Pilnacek allein?
Nach Handy und Laptop ist Smartwatch im Fokus
21.08.2025

Auftrag seit Monaten nicht erledigt
Auf Anfrage der „Krone“ heißt es dazu aus dem Justizministerium von Anna Sporrer (SPÖ): „Die Oberstaatsanwaltschaft Wien ersuchte mit Weisung vom 22. April 2025 um Prüfung, ob Gründe für eine Fortführung des Verfahrens vorliegen, darunter Beischaffung der Privatgutachten. Die Einholung dieser Unterlagen ist noch nicht abgeschlossen.“ Will heißen: Der Auftrag an die Staatsanwaltschaft in Krems ist seit drei Monaten nicht erledigt. 

Korruptionsermittler sorgt für Spannung
Laut „Krone“-Infos werden im Ausschuss demnächst nicht nur zahlreiche ÖVP-Granden unter Wahrheitspflicht aussagen, sondern auch die Gerichtsmediziner. Und Martin Kreutner. Der Korruptionsjäger war vom Justizministerium als Leiter einer Untersuchungskommission beauftragt worden. Er hat rund 80 Personen befragt. Darunter fast alle aus dem Justizbereich.

Damit dürfte unabhängig von justiziellen Offenbarungen wohl einiges Licht ins Dunkel geraten. Der Thriller dürfte jedenfalls an Spannung so rasch nichts einbüßen.

Porträt von Erich Vogl
Erich Vogl
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

In der Lombardei, zwischen Verderio und Suisio knapp 40 Kilometer nordöstlich von Mailand, ...
Schwarzer Himmel
Tornado vor Mailand beschädigte mehrere Häuser
Bayerns Ministerpräsident Markus Söder mit seiner Tochter Gloria-Sophie Burkandt
„Vater wusste nichts“
Söder-Tochter nimmt an TV-Quizshow teil
Die deutsche Popsängerin Nena
Getränke verunreinigt?
Fans fühlen sich nach Nena-Konzert unwohl
Elch auf der Fahrbahn
Nächtliche Sichtung: „Emil“ nahe Tulln unterwegs
Deutschland nimmt wieder Afghaninnen und Afghanen auf, die sich derzeit in Pakistan befinden ...
„Verfahren laufen an“
Deutschland nimmt wieder Afghanen aus Pakistan auf
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Kreml droht Österreich: „Werden euch angreifen“
142.255 mal gelesen
Der stellvertretende Vorsitzende des Sicherheitsrates und ehemalige russische Präsident Dmitrij ...
Vorarlberg
Erst zwei Wochen Gefängnis – jetzt ab nach Chile
130.333 mal gelesen
Krone Plus Logo
Magdalena Egger fliegt mit dem ÖSV-Team am kommenden Montag für fast einen Monat nach Chile.
Society International
Ehefrau Barbara Meier reagiert auf Hallmann-Pleite
121.040 mal gelesen
Das Model und der Unternehmer sind seit 2019 verheiratet und haben zwei Töchter.
Außenpolitik
Kreml droht Österreich: „Werden euch angreifen“
4363 mal kommentiert
Der stellvertretende Vorsitzende des Sicherheitsrates und ehemalige russische Präsident Dmitrij ...
Außenpolitik
Ministerin legt gegen Moskau nach – und lobt FPÖ
1454 mal kommentiert
Deutliche Worte Richtung Russland: Beate Meinl-Reisinger
Wien
„Neun von zehn Islam-Kanälen sind problematisch“
1230 mal kommentiert
Ereignisse in der islamischen Welt spiegeln sich in Echtzeit auch auf heimischen Straßen wider.
Mehr Innenpolitik
Ermittler sagt aus
Der Politthriller Pilnacek wird immer spannender
„Trump is Dead”
Wieso Tod des US-Präsidenten in aller Munde ist
„Nicht einmischen!“
Ministerin legt gegen Moskau nach – und lobt FPÖ
Spionage bei Polizei
Analyse: Angriff auf Sicherheit unseres Staates
Krone Plus Logo
Vance & Trump
Werden die mächtigsten US-Frauen zu Feindinnen?
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf