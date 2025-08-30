Der Politthriller Pilnacek wird immer spannender

Auftrag seit Monaten nicht erledigt

Auf Anfrage der „Krone“ heißt es dazu aus dem Justizministerium von Anna Sporrer (SPÖ): „Die Oberstaatsanwaltschaft Wien ersuchte mit Weisung vom 22. April 2025 um Prüfung, ob Gründe für eine Fortführung des Verfahrens vorliegen, darunter Beischaffung der Privatgutachten. Die Einholung dieser Unterlagen ist noch nicht abgeschlossen.“ Will heißen: Der Auftrag an die Staatsanwaltschaft in Krems ist seit drei Monaten nicht erledigt.