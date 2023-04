Vorfahrt genommen: Lenker (42) zückte Messer

Laut Polizei soll der Autolenker am Abend in Simmering unterwegs gewesen sein. Bei der Mühlsangergasse kam es dann offenbar zum Vorfall. Dem 42-jährigen Österreicher wurde offenbar die Vorfahrt genommen, was er dem „Verkehrsrowdy“ - einem 34-Jährigen - übelnahm. So soll er ein Messer gezückt und damit gedroht haben, ehe er weiterfuhr, hieß es seitens der Exekutive.