Burgenland will Stellen bis Jahresende besetzen

Personalabteilungen freuen sich

Und das kommt offenbar an. Wie aus einem der „Krone“ vorliegenden Schreiben hervorgeht, bestätigen die burgenländischen Vertreter eine erhöhte Nachfrage in den Personalabteilungen. Ziel sei es, die offenen Facharztstellen bis Jahresende möglichst zu füllen und somit im Burgenland mehr Leistungen in den Spitälern anbieten und die Wartezeiten auf geplante Operationen und andere Behandlungen möglichst weiter verkürzen zu können. Damit sollen vor allem niedergelassene Ärzte angesprochen werden.